"Головне – спуститися на землю": екстренер збірної про шанси України на вихід з групи на Євро

Йожеф Сабо вважає, що у минулому матчі проти Румунії наші гравці "були ніякі", і саме тому зазнали поразки.

Після розгрому від збірної Румунії у першому матчі Євро-2024 збірна України має шанси на вихід з групового етапу за низки умов.

Про це заявив колишній тренер збірної України Йожеф Сабо, передає "УНІАН".

На його думку, наші збірники мають шанс у наступному матчі зі Словаччиною, але для цього мають викластитися на всі 100%.

"Подивіться, як грає Словаччина. 10 гравців атакують і 10 захищаються. Це команда, яка бореться за результат", – вважає Сабо.

Йожеф Сабо певен, що і зі збірною Бельгії, з якою Україна гратиме після Словаччини, теж є шанс на перемогу, про що власне і показав матч Бельгія-Словаччина, де наші сусіди неочікувано здобули перемогу.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо / Фото: segodnya.ua

"З Бельгією можна грати, це нам вже довела Словаччина. Вони вийшли та показали клас, а Бельгія була зовсім ніякою... Гра з Бельгією точно буде складною, але ми можемо їх обіграти, якщо зберемося. Головне – це спуститися на землю. Всі пишуть: "Ой-ой, у нас такий Мудрик, такий Судаков, такий Циганков", але де вони були під час минулого матчу? Просто нам треба спуститися з неба на землю, зрозуміти, що гравці такі, як і всі. Вийти на поле, налаштуватися і якісно робити свою роботу, а не так: "От я не хочу захищатися, я буду лише нападати". Так у сучасному футболі не працює. Вся команда має грати і на оборону, й на атаку", – додав Сабо.

Крім того, він розповів, чому, на його думку, збірна України розгромно програла Румунії. Зокрема, Сабо розкритикував воротаря Андрія Луніна, гравців Михайла Мудрика, Георгія Судакова і Віктора Циганкова.

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"Тут складно назвати якусь конкретну причину, наші хлопці просто були ніякі. Що з ними трапилося – я не знаю, про це треба питати у Реброва. Так, Лунін казав після гри, що його помилка призвела до першого голу. Але таке у футболі трапляється, це не критично. Але ж була і вся інша команда, вони всі були ніякі. Мудрика на полі не було, Судакова не було, Циганкова так само. Хтось каже, що перенервували наші гравці. Але ні, не було такого, вони всі у серйозних клубах і знають, як грати проти таких суперників. Збірна добре готувалася до матчів, то ж справа в чомусь іншому" – вважає Сабо.

Нагадаємо, що збірна України встановила антирекорд у матчі з Румунією на Євро-2024. ТСН.ua зібрав найкращі меми, жарти і в'їдливі коментарі про цей матч.

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