Головний біль для Хаві: "Барселона" втратила перемогу в Чемпіонаті Іспанії, виграючи 3:0 (відео)

Головний біль для Хаві: "Барселона" втратила перемогу в Чемпіонаті Іспанії, виграючи 3:0 (відео)

"Сельта" зуміла здійснити феєричний камбек у матчі з каталонцями.

"Барселона" не змогла обіграти "Сельту" в гостьовому матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок завершився результативною нічиєю 3:3.

У першому таймі "синьо-гранатові" показали чудову гру та тричі вразили ворота суперника. Уже на 5-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Ансу Фаті.

На 18-й хвилині Серхіо Бускетс подвоїв перевагу гостей.

Мемфіс Депай на 34-й хвилині зробив рахунок розгромним.

Однак після перерви "Сельта" здійснила фантастичний камбек, зумівши відіграти відставання у три м'ячі. На 52-й хвилині Яго Аспас поклав початок камбеку.

На 74-й хвилині Ноліто скоротив відставання господарів до мінімуму.

А вже на шостій компенсованій до другого тайму хвилині Аспас оформив дубль і вирвав для "Сельти" нічию в матчі з "Барселоною".

Зазначимо, що сьогодні каталонців очолив легенда клубу Хаві Ернандес. Проте в поєдинку з "Сельтою" командою ще керував Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "блаугранас". Презентація Хаві новим коучем каталонців запланована на 8 листопада.

Безвиграшна серія "Барселони" у Примері зросла до чотирьох матчів. Каталонці з 17 очками посідають дев'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Сельта" розташувалася на 14-й позиції з 12 балами.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Барселона" зустрінеться в дербі з "Еспаньйолом", а "Сельта" прийме "Вільярреал". Поєдинки відбудуться вже після паузи на ігри національних збірних, 20 листопада.

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