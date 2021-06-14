Головний шедевр турніру: гол з центру поля допоміг збірній Чехії обіграти Шотландію в матчі Євро-2020

Окрасою зустрічі став другий м'яч.

Збірна Чехії обіграла команду Шотландії в матчі 1-го туру групи D чемпіонату Європи-2020. Зустріч проходила у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" і завершилася з рахунком 2:0 на користь підопічних Ярослава Шилгави.

Перший тайм поєдинку пройшов практично в рівній боротьбі, але в атаці все ж трохи гостріше діяли шотландці. Вони створили кілька непоганих моментів, але забити не змогли - у воротах суперника впевнено діяв Томаш Вацлік.

Associated Press

Чехи ж перед самою перервою вийшли вперед. Патрік Шик після навісу від Володимира Цоуфала пробив головою точно в кут воріт шотландців.

На 52-й хвилині форвард чехів оформив дубль і зробив це просто фантастично. Він ударом у дотик з центру поля потрапив точно в дев'ятку воріт Девіда Маршалла, який невиправдано далеко вийшов у поле. Цей гол став останнім у грі.

Associated Press

Цікаво, що другий м'яч Шика увійшов до історії. Ніхто не забивав з такої відстані на Чемпіонатах Європи, починаючи від 1980 року, коли стали відслідковуватися такі моменти.

Patrik Schick's goal against Scotland is the longest range strike since the @OptaAnalyst European Championships records began in 1980.



Absolutely incredible. #EURO2020 #CZE — Squawka Football (@Squawka) June 14, 2021

Чехія і Шотландія виступають у групі D, де їхніми суперниками також є команди Англії та Хорватії.

та До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, збірна Англії вирвала перемогу у Хорватії в матчі Євро-2020.

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