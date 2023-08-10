Головний трансфер літа: "Баварія" домовилась із "Тоттенгемом" про перехід Кейна – ЗМІ

Мюнхенська "Баварія" близька до підписання зіркового нападника "Тоттенгема" Гаррі Кейна.

Як повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн у своєму Twitter, клуби дійшли згоди щодо трансферу 30-річного бомбардира.

За його інформацією, "шпори" прийняли пропозицію німецького клубу. Сума трансферу – понад 100 мільйонів євро.

Тепер перехід залежить лише від самого футболіста. Раніше форвард схилявся до того, щоб залишитися в лондонському клубі, але тепер повинен ухвалити остаточне рішення.

Чинна угода Кейна з "Тоттенгемом" спливає влітку 2024 року. Гаррі виступає у складі "шпор" від 2011 року, він провів 435 матчів у складі лондонського клубу, в яких забив 280 голів і зробив 64 асисти.

Найбільшим досягненням Кейна з "Тоттенгемом" залишається вихід до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19. Жодного трофея зі "шпорами" він не вигравав.

Також Кейн є найкращим бомбардиром в історії збірної Англії. На його рахунку 58 голів у 84 поєдинка за "Трьох левів". Разом з національною командою він став срібним призером Євро-2020.

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