Головний тренер "Дніпра-1" прокоментував поразку від "Панатінаїкоса" у дебютному матчі Ліги чемпіонів

Олександр Кучер вважає, що його підопічні все ще можуть вийти до наступної стадії турніру.

Головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер висловився про поразку від грецького "Панатінаїкоса" в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

У своєму дебютному поєдинку в найпрестижнішому євротурнірі дніпровський клуб поступився грекам з рахунком 1:3 .

Незважаючи на невдалий результат першої зустрічі, керманич дніпрян впевнений, що його команда може створити сенсацію в матчі-відповіді та пробитися до наступної стадії змагань.

"Важко коментувати після такої гри. У першому таймі спочатку десь злякалися суперника. Хоча казали хлопцям, що немає нічого страшного – це такі ж люди, з ними можна та треба грати.

Почали більше грати після пропущеного гола: з'явилися гра, малюнок, моменти. У другій половині теж непогано грали, але пропустили після напівмоментів. Напівмомент – і у нас гол, напівмомент – і у нас гол. Немає якоїсь відповідальності, концентрації. Не можна так легко пропускати в матчах з такими командами, давати забивати такі голи. Минулого сезону у нас три пропущені голи після трьох ударів, і зараз знову. Я не розумію. Десь не достукалися до хлопців, не донесли.

Але не скажу, що все втрачено, тому що непогано грали у другому таймі. Хлопці бігли, накривались, були моменти, могли забивати більше. Але втратили пильність та отримали незрозумілі голи.

Не знаю, чи був пенальті. Важко коментувати, треба передивитися. Не бачив там порушення, що треба було його ставити. Не вважаю, що ми заслуговували на таку поразку. Могли забивати більше одного м'яча. Дуже легко ми дали супернику забити голи.

Чому обрав Кінарейкіна? Яків – молодий голкіпер. Я вибрав його, тому що інші наші воротарі травмовані. Так, до нас приєднався Євген Волинець, але він зіграв за нас лише один тайм. А Яків на зборах показав себе дуже добре. Тому вибір впав на нього", – сказав Кучер на післяматчевій пресконференції.

Матч-відповідь команди зіграють у вівторок, 1 серпня, в Афінах. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з французьким "Марселем" українця Руслана Малиновського.

Команда, яка програє, продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де її суперником стане чеська "Славія".

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