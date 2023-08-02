Головний тренер "Дніпра-1" розповів про отруєння гравців і жахливу травму воротаря в матчі Ліги чемпіонів

Головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер виступив на пресконференції після гри-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти грецького "Панатінаїкоса".

Поєдинок на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс" в Афінах завершився з рахунком 2:2, але за сумою двох зустрічей (3:5) український клуб вилетів з Ліги чемпіонів і тепер продовжить боротьбу у відборі Ліги Європи.

Зокрема Кучер прокоментував скандальну ситуацію з масовим отруєнням гравців і персоналу "Дніпра-1" перед матчем у Греції.

"Так, у нас минулої вночі отруїлися одразу вісім футболістів і семеро працівників з персоналу клуба. Вони не спали всю ніч. Деяким ще було погано в роздягальні, і вони виходили на другий тайм. Крім того, захиснику, котрого ми замінили у другому таймі, теж було погано. Він вже не міг грати далі. Сьогодні на полі було багато гравців, котрі були отруєні", – наводить слова Кучера офіційний сайт дніпрян.

Керманич "Дніпра-1" зазначив, що двоматчева дуель проти "Панатінаїкоса" показала, що його команда спроможна на більше.

"Можу сказати, що це протистояння ми програли у першому таймі першого матчу, тому що другий тайм першої зустрічі і сьогоднішній матч показали, що ми здатні на більше, і ми можемо грати з такими командами, як "Панатінаїкос". Сьогодні мені хлопці сподобалися, сподобалося те, як вони грали. На передматчевій пресконференції я казав, що ми повинні сьогодні показати, що ми – українці, і я вважаю, що вони сьогодні це довели. Вони гідні того, щоб називатися українцями. Вони молодці, я їм дуже вдячний за цю гру", – додав Кучер.

Також головний тренер "Дніпра-1" висловився про жахливу травму голкіпера клубу Євгена Волинця, якої він зазнав у матчі-відповіді з "Панатінаїкосом".

Після зіткнення з нападником греків Себастьяном Паласіосом український вортар не зміг продовжити зустріч і був змушений залишити поле на ношах.

"Його забрали до лікарні і зараз я не можу сказати, який його стан. Там струс мозку, розсічення було, адже я бачив кров. Більш точно про стан його здоров'я ми дізнаємося пізніше", – повідомив Кучер.

Після вильоту з Ліги чемпіонів "Дніпро-1" продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де суперником буде чеська "Славія". Матчі заплановано на 10 та 17 серпня. Переможець вийде до плейоф раунду кваліфікації ЛЄ, а той, хто програє, позмагається на аналогічній стадії Ліги конференції.

"Панатінаїкос" зіграє в 3-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів із французьким "Марселем" українця Руслана Малиновського.

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