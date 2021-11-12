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Головний тренер клубу Бундесліги з'явився на тренуванні у костюмі свині-єдинорога: відео

Головний тренер клубу Бундесліги з'явився на тренуванні у костюмі свині-єдинорога: відео

twitter.com/fckoeln_en

Гравці команди мали не менш ефектний вигляд.

Досить яскраво пройшло тренування клубу Бундесліги - "Кельна".

11 листопада у Кельні відбувається традиційний щорічний карнавал. Із цієї нагоди футболісти та головний тренер команди вирішили не залишатися осторонь, а також взяти у ньому участь.

Так, керманич "козлів" Штеффен Баумгарт вийшов на тренування у костюмі свині-єдинорога. Додали йому ефектного вигляду й довжелезне світле волосся.

Цікаво, що не менш ефектно виглядали й гравці. Дехто був фараоном, лікарем, кіндер-сюрризом та навіть капітаном Америкою.

  • Наразі "Кельн" посідає 11 місце в турнірній таблиці внутрішньої першості. Після 11 турів у їхньому активі 14 очок. 
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