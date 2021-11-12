Головний тренер клубу Бундесліги з'явився на тренуванні у костюмі свині-єдинорога: відео

Гравці команди мали не менш ефектний вигляд.
Досить яскраво пройшло тренування клубу Бундесліги - "Кельна".
11 листопада у Кельні відбувається традиційний щорічний карнавал. Із цієї нагоди футболісти та головний тренер команди вирішили не залишатися осторонь, а також взяти у ньому участь.
Так, керманич "козлів" Штеффен Баумгарт вийшов на тренування у костюмі свині-єдинорога. Додали йому ефектного вигляду й довжелезне світле волосся.
About last night. #effzeh pic.twitter.com/jbNWkzG6ko— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) November 12, 2021
Is it a bird? Is it a plane? No!— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) November 11, 2021
It's Steffen Baumgart dressed in a pig-unicorn-onsie! #effzeh pic.twitter.com/jcd2D6Ow2f
Цікаво, що не менш ефектно виглядали й гравці. Дехто був фараоном, лікарем, кіндер-сюрризом та навіть капітаном Америкою.
Karneval time is Easy's Prime Time #effzeh pic.twitter.com/GK76IzhvS6— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) November 11, 2021
"Hello, this is Dr. Doppelpack speaking. How may I help?" pic.twitter.com/E7nZ5qEXdN— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) November 11, 2021
Goooood morning, #effzeh fans!— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) November 11, 2021
Karneval training is back - who's got the best outfit on show? pic.twitter.com/SG4JbQGxW9
- Наразі "Кельн" посідає 11 місце в турнірній таблиці внутрішньої першості. Після 11 турів у їхньому активі 14 очок.