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Головний тренер клубу УПЛ отримав пропозицію з Європи

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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198
Час на прочитання
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Головний тренер клубу УПЛ отримав пропозицію з Європи

Фото: ФК Зоря

"Зоря" може залишитися без головного тренера.

Головний тренер луганської "Зорі" Патрік ван Леувен отримав пропозицію від європейського клубу.

Про це повідомили у ефірі програми ТаТоТаке.

Сам клуб не називається. Якщо він готовий заплатити компенсацію "Зорі" за нідерландського тренера, то луганський клуб відпустить свого наставника.

Джерело зазначає, що у разі від'їзду ван Леувена клуб може очолити Олександр Бабич.

  • Нідерландський фахівець очолив "Зорю" лише влітку 2022-го.
  • "Зоря" пішла на зимову перерву на 4 позиції турнірної таблиці УПЛ з 28 очками в активі. 

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Дата публікації
Перегляди
198
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