Головний тренер клубу УПЛ отримав пропозицію з Європи

"Зоря" може залишитися без головного тренера.

Головний тренер луганської "Зорі" Патрік ван Леувен отримав пропозицію від європейського клубу.

Про це повідомили у ефірі програми ТаТоТаке.

Сам клуб не називається. Якщо він готовий заплатити компенсацію "Зорі" за нідерландського тренера, то луганський клуб відпустить свого наставника.

Джерело зазначає, що у разі від'їзду ван Леувена клуб може очолити Олександр Бабич.

Нідерландський фахівець очолив "Зорю" лише влітку 2022-го.

"Зоря" пішла на зимову перерву на 4 позиції турнірної таблиці УПЛ з 28 очками в активі.

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