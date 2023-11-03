Головний тренер "Шахтаря" прокоментував перемогу над "Динамо" та відставку Луческу

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич висловився про перемогу своєї команди над "Динамо" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Донецький клуб здолав киян на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського. Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

"Вигравати завжди приємно. Особливо в українському Класико. Для нас це дуже важливо. Щодо травми Азарова, то ми чекаємо на рішення нашої медичної служби. Найімовірніше, воно буде завтра. У зв'язку з цим ми були змушені перебудовуватись, Матвієнко зіграв крайнього захисника, але це нормально. Усі добре зробили свою роботу. Я вважаю, що ми заслужили на цю перемогу. Ми добре зіграли. Ми мали моменти у першому таймі. Вважаю, що результат справедливий.

Як мені рівень чемпіонату України? Я не дуже добре знаю цю лігу. Але коли "Шахтар" грав з "Феєнордом", я дивився багато матчів. Український чемпіонат – це такий собі марафон. Потрібно мати час, щоб познайомитись з командами. У кожній лізі є сильні команди та свої особливості. Потрібно говорити про конкурентоспроможність українського чемпіонату, де є команди, які борються за перше місце", – наводить слова Пушича Dynamomania.com.

Також 52-річний боснієць на пресконференції відреагував на відхід Мірчі Луческу з "Динамо". Після поразки від "гірників" 78-річний румунський фахівець подав у відставку з посади керманича "біло-синіх", а також оголосив про завершення тренерської кар'єри.

"Луческу приблизно такого ж віку, як мій батько. Я завжди шаную таких людей. Я поважаю те, чого Луческу досягнув як тренер. Він багато років у цій справі, має багато досягнень. Можу лише висловити йому повагу. Його відставка – його персональне рішення. Він багато років був на топрівні", – сказав Пушич.

Перемога над "Динамо" стала для нового керманича "Шахтаря" першою в чемпіонаті України. Раніше Пушич дебютував на чолі донецького клубу поразкою від "Барселони" (1:2) в Лізі чемпіонів, після чого у чвертьфіналі Кубка України "гірники" здобули розгромну перемогу над першоліговою "Вікторією" з міста Суми (3:0).

Після перемоги в Класичному "Шахтар" (24 бали) піднявся на третю позицію. "Гірники" на одне очко відстають від "Полісся" та на два – від лідера чемпіонату "Кривбаса", які зіграли на один поєдинок більше.

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