Головний тренер суперника України у Лізі націй звинуватив УЄФА у симпатії до "синьо-жовтих"

Стівена Кенні не влаштував розклад матчів турніру.

Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні незадоволений календарем Ліги націй.

"Чому Ірландія має їхати до Вірменії між домашніми іграми з Україною та Шотландією? А потім із Глазго летіти до Києва, щоб знову зустрітися з українцями. Для нас це буде шалений десятиденний відрізок. А Шотландія та Україна, тим часом, грають парні матчі – по два будинки та на виїзді.

Схоже, УЄФА при складанні календаря віддала перевагу збірним України та Шотландії, а нас з Вірменією до уваги не брала. В результаті нам дали більш жорсткий графік порівняно з суперниками. Тим не менш, ми налаштовані досягти позитивних результатів", – цитує Кенні Daily Record.

Підопічні Олександра Петракова у Дивізіоні B стартуватимуть 4 червня гостьовим поєдинком проти Ірландії, а завершать виступи 26 вересня домашнім матчем з Шотландією.

Переможець квартету вийде до Дивізіону A, а команда, що посяде останнє місце, опуститься до Дивізіону C.

12 найкращих збірних Ліги націй-2022/2023 (крім тих, хто потрапить на Євро-2024 за підсумками кваліфікації) в березні 2024 року в двораундовому плейоф розіграють останні три путівки на континентальну першість, яка відбудеться в Німеччині.

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