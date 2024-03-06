Головному тренеру "Реала" Анчелотті загрожує майже 5 років в'язниці: в чому його звинувачують

Прокуратура Мадрида вимагає чотири роки та дев'ять місяців ув'язнення для головного тренера мадридського "Реала" Карло Анчелотті.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на заяву прокуратури.

64-річного Анчелотті звинувачують у податковому шахрайстві, яке стосується його доходів від іміджевих прав у період від 2014-го до 2015 року на суму понад один мільйон євро.

За версією прокуратури, італієць не задекларував дохід від використання його іміджевих прав, які передав іншим особам. Представники керманича "вершкових" прокоментувати ситуацію відмовилися.

Анчелотті вдруге очолив "Реал" 2021 року. Відтоді він виграв з командою Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії (двічі), Суперкубок УЄФА, а також Клубний чемпіонат світу. Наприкінці минулого року Карло підписав новий контракт із "Королівським клубом", який розрахований до 30 червня 2026 року.

Протягом свого першого періоду на чолі мадридців (2013-2015) Анчелотті також тріумфував у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Зазначимо, що Анчелотті є одним із найбільш успішних тренерів світу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів.

Наразі "Реал" (66 очок) лідирує у Ла Лізі, випереджаючи на 7 балів "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.

У середу, 6 березня, підопічні Анчелотті на своєму полі проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з німецьким "РБ Лейпцигом". У першому поєдинку сейви Луніна допомогли "Реалу" здобути перемогу над "биками" з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялося, що півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем отримав дискваліфікацію за підсумками скандального матчу з "Валенсією" у 27-му турі чемпіонату Іспанії.

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