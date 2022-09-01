Голу зіркового новачка "сорокам" не вистачило: "Ліверпуль" на останніх секундах обіграв "Ньюкасл" в АПЛ

Поєдинок на "Енфілді" завершився перемогою команди Юргена Клоппа з рахунком 2:1 .

Гості несподівано вийшли вперед на 38-й хвилині. Ворота мерсисайдського клубу вразив шведський форвард Александер Ісак, який напередодні став рекордним трансфером в історії "Ньюкасла" - за новачка заплатили 70 мільйонів євро.

Утім, "червоним" вдалося переломити перебіг зустрічі. На 61-й хвилині Роберто Фірміно зрівняв рахунок, а в компенсований арбітром час на 90+8 хвилині три очки "мерсисадцям" приніс гол Фабіу Карвалью.

Зазначимо, що для "Ліверпуля" це друга поспіль перемога після того, як підопічні Клоппа не змогли виграти жоден із трьох перших матчів нового чемпіонату. Минулого туру "червоні" познущалися з "Борнмута", забивши дев'ять "сухих" м'ячів.

"Ліверпуль" піднявся на 5-те місце в АПЛ, маючи у своєму активі 8 очок. "Ньюкасл" після першої поразки в сезоні має 6 балів і розташовується на 11-й позиції.

У наступному турі "червоні" на виїзді зіграють у дербі з "Евертоном", а "сороки" прийматимуть "Крістал Пелас". Обидві зустрічі відбудуться 3 вересня.

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