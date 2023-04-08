Гонитва за "Арсеналом" триває: "Манчестер Сіті" з дублем Голанда розбив аутсайдера АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли не дає "канонірам" розслабитися в боротьбі за чемпіонський титул.

"Манчестер Сіті" в гостях розгромив "Саутгемптон" у матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:4 .

"Городяни" повели в рахунку наприкінці першого тайму. Після передачі Кевіна Де Брейне відзначився норвезький бомбардир Ерлінг Голанд, який повернувся на поле після травми.

Після перерви підопічні Хосепа Гвардіоли зміцнили свою перевагу. На 58-й хвилині другий м'яч у ворота "святих" відправив Джек Гріліш. А ще через десять хвилин Гріліш виступив у ролі асистента, а Голанд оформив дубль.

Крапку в цій зустрічі на 74-й хвилині поставив Хуліан Альварес, який на 69-й хвилині замінив Голанда. Чемпіон світу в складі збірної Аргентини реалізував пенальті.

Огляд матчу

"Манчестер Сіті" (67 очок) продовжує йти на другому місці в АПЛ і скоротив відставання від лідера – "Арсенала" українця Олександра Зінченка – до п'яти балів. У неділю, 9 квітня, "каноніри" на "Енфілді" зустрінуться з "Ліверпулем".

"Саутгемптон" (23 пункти) посідає останню сходинку в чемпіонаті.

У наступному турі "городяни" 15 квітня прийматимуть "Лестер". Того ж дня в гості до "святих" завітає "Крістал Пелас".

Читайте також:

Ліверпуль – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

"Челсі" з Мудриком зіпсували повернення Лемпарду, "Борнмут" без Забарного залишив зону вильоту АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Евертон" з Миколенком і піднявся на третю сходинку в АПЛ (відео)