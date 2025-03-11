Гонитва за чемпіонством: "Олександрія" знищила "Оболонь" і наблизилась до "Динамо" в УПЛ (відео)

"Олександрія" розгромила "Оболонь" у стартовому матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 4:0 .

У першому таймі господарі поля тричі вразили ворота "пивоварів". Дубль оформив Олександр Філіппов, відзначившись на 13-й і 44-й хвилинах. Ще один гол на 16-й хвилині забив бразилець Безерра.

У другій половині зустрічі команда Руслана Ротаня учетверте розписалася у воротах гостей. На 90-й хвилині остаточний рахунок гри встановив француз Тео Ндіка Матам.

Огляд матчу "Олександрія" – "Оболонь"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Олександрія" (47 очок) продовжує посідати друге місце в таблиці УПЛ і наблизилася до "Динамо" (50 балів), яка лідирує з матчем у запасі. Підопічні Ротаня збільшили відрив від "Шахтаря", який йде третім і зіграв на два поєдинки менше, до 7 пунктів.

"Оболонь" залишилася на 13-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату України, маючи у своєму активі 18 очок.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після міжнародної паузи, "Олександрія" на виїзді зустрінеться з "Лівим Берегом", а "Оболонь" прийматиме "Шахтар". Обидва матчі заплановано на 29 березня.

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