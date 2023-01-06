Гонитва за лідером: "Манчестер Сіті" обіграв "Челсі" та скоротив відставання від "Арсенала" (відео)

Лондонці ще й втратили двох важливих гравців через травми.

"Манчестер Сіті" переміг "Челсі" у виїзному матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 0:1 .

Єдиний гол у цьому поєдинку "городяни" забили після перерви. На 63-й хвилині Ріяд Марез на дальній стійці замкнув передачу Джека Гріліша. Частина провини за пропущений м'яч лежить на голкіпері "синіх" Кепі Аррісабалазі, який не став перехоплювати гольовий асист у власному воротарському майданчику.

Зазначимо, що для лондонців матч також ознаменувався прикрими травмами. Ще в першому таймі пошкодження отримали Рахім Стерлінг і Крістіан Пулішич, поповнивши й так переповнений лазарет клубу.

Огляд матчу

Після перемоги "Манчестер Сіті" (39 балів) продовжує йти на другому місці в АПЛ і скоротив відставання від лідера, "Арсенала", до п'яти очок. "Челсі" посідає 10-ту сходинку, маючи у своєму активі 25 залікових пунктів.

У наступному турі команда Гвардіоли 14 січня зіграє на виїзді з "Манчестер Юнайтед", а підопічні Грема Поттера 12 січня завітають в гості до "Фулгема".

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