"Гора" із "Гри престолів" здобув дебютну перемогу в боксі: нокаутував суперника вже в першому раунді (відео)

"Гора" із "Гри престолів" здобув дебютну перемогу в боксі: нокаутував суперника вже в першому раунді (відео)

Поєдинок закінчився дуже швидко.

Ісландський стронгмен і актор Тор Б'єрнссон, який відомий за роллю Григора "Гори" Клігана в серіалі "Гра престолів", здобув дебютну перемогу в боксі.

У суботу, 18 вересня, зірка кіно провів бій проти професійного армреслера Девона Ларратта з Канади. Поєдинок відбувся в Абу-Дабі.

У ринзі Ларратт не зміг скласти конкуренцію ісландцеві і програв технічним нокаутом вже в першому раунді. Рефері вирішив зупинити бій через домінування Тора.

Для Б'єрнссона це був другий поєдинок у боксі. У січні 2021 року ісландець завершив внічию бій із професійним боксером Стівеном Вордом.

Ларратт вважається одним із найкращих армреслерів усіх часів. Для нього це був дебютний поєдинок у боксі.

Перед боєм на церемонії зважування Б'єрнссон показав вагу 146,5 кілограма, Ларратт - 124 кілограми.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Б'єрнссон підняв найважчу штангу і встановив світовий рекорд.

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