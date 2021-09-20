"Гора" із "Гри престолів" здобув дебютну перемогу в боксі: нокаутував суперника вже в першому раунді (відео)

Поєдинок закінчився дуже швидко.
Ісландський стронгмен і актор Тор Б'єрнссон, який відомий за роллю Григора "Гори" Клігана в серіалі "Гра престолів", здобув дебютну перемогу в боксі.
У суботу, 18 вересня, зірка кіно провів бій проти професійного армреслера Девона Ларратта з Канади. Поєдинок відбувся в Абу-Дабі.
У ринзі Ларратт не зміг скласти конкуренцію ісландцеві і програв технічним нокаутом вже в першому раунді. Рефері вирішив зупинити бій через домінування Тора.
- Для Б'єрнссона це був другий поєдинок у боксі. У січні 2021 року ісландець завершив внічию бій із професійним боксером Стівеном Вордом.
- Ларратт вважається одним із найкращих армреслерів усіх часів. Для нього це був дебютний поєдинок у боксі.
- Перед боєм на церемонії зважування Б'єрнссон показав вагу 146,5 кілограма, Ларратт - 124 кілограми.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Б'єрнссон підняв найважчу штангу і встановив світовий рекорд.