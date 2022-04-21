"Гордість жити з цими хлопцями в один час і в одній країні": непереможний український боксер - про полк "Азов"

"Гордість жити з цими хлопцями в один час і в одній країні": непереможний український боксер - про полк "Азов"

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко висловився про героїзм полку "Азов".

Непереможний українець захоплюється хоробрістю воїнів загону.

"Гордість жити з цими хлопцями в один час і в одній країні. Про них складатимуть легенди.

"Азов"! Сила, дух, свобода, безстрашність. Відданість своїй державі до кінця", – написав Сіренко в Instagram.

Бійці "Азову" разом з іншими формуваннями ЗСУ продовжують героїчно стримувати окупантів у заблокованому Маріуполі. У середу, 21 квітня, вони ліквідували 3 танки і 2 БМП російських окупантів.

Нагадаємо, що київське "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом "Стяуа" через висловлювання його президента, який назвав полк "Азов" нацистами.

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