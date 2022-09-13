"Гордо несу прапор щоразу, коли виходжу в ринг": Ломаченко заявив, що присвятить наступний бій "усьому українському народу"

Зазначимо, у ринг українець вийде 29 жовтня. Саме цього дня він проведе бій проти Джамейна Ортіcа.

Ломаченко заявив, що присвятить поєдинок із Ортісом усьому українському народу.

"Я хочу присвятити цей бій усьому моєму українському народу. Я з гордістю несу прапор щоразу, коли виходжу на ринг.

Я люблю свій вид спорту, і дуже радий повернутися. Моя мета – завоювати титул абсолютного чемпіона в легкій вазі, але я не буду ставитися легковажно до Джемейна Ортіса. Медісон-Сквер-Гарден і театр Хулу в MSG були особливими місцями в моїй кар’єрі, і я з нетерпінням чекаю 29 жовтня, коли в мене буде більше чудових спогадів", - цитує слова українця Sky Sports.

Цікаво, що раніше Ломаченко відзначився неоднозначним вчинком у поєдинку з ганцем Річардом Коммі. Василь вирішив відсвяткувати перемогу з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, а не України.

Раніше була інформація, що двобій Ломаченка та Ортіса повинен стати головною подією вечора боксу промоутерської компанії Top Rank. У разі перемоги українець розраховує на поєдинок із абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні. Повідомляється, що Хейні та його батько зацікавлені у бою з Василем.

Додамо, що Василь уже залишив територіальну оборону, де перебував від початку війни з російськими окупантами, та прибув до США для підготовки до свого наступного бою.