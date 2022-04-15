"Горіти вам у пеклі, с*ки путінські": російські окупанти вбили батька українського призера Олімпіади

"Горіти вам у пеклі, с*ки путінські": російські окупанти вбили батька українського призера Олімпіади

Сергій Воробйов загинув у боях під Ізюмом.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 у Пекіні, спортивний гімнаст Олександр Воробйов втратив батька під час війни з Росією. Сергій Воробйов загинув, захищаючи від ворога місто Ізюм.

Про смерть рідної людини 37-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Горіти вам у пеклі, с*ки путінські! Мета цього допису не жалість, а щоб якомога більше людей побажали Путіну здохнути", - написав Олександр.

Батько українського гімнаста віддав життя за рідну землю в боях з російськими окупантами під Ізюмом. Сергій Воробйов воював у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ".

Гореть вам в аду суки Путинские!цель этого поста не жалость,а чтоб как можно больше людей пожелали Путину сдохнуть Опубліковано Alexandr Vorobyov Четвер, 14 квітня 2022 р.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що в боях під Херсоном загинув титулований український легкоатлет-рекордсмен.

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