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"Горіти вам в пеклі, вбивці-рашисти": реакція українських спортсменів на ракетний обстріл Вінниці

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"Горіти вам в пеклі, вбивці-рашисти": реакція українських спортсменів на ракетний обстріл Вінниці

Фото: ФК Динамо Київ

Зірки українського спорту відреагували на ракетний удар по Вінниці, якого російські окупаційні війська завдали в четвер, 14 липня.

У четвер, 14 липня, окупанти ракетами вдарили по Вінниці. У результаті терористичної атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля.

Українські спортсмени оперативно прокоментували жахливу трагедію у соцмережах, засудивши безжальний злочин Росії.

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков

"Рідна Вінниця. Мирне, спокійне місто, де я зростав. Це мій дім. Сьогодні тут гинуть люди та палають у вогні зруйновані рашистськими ракетами будівлі. Вбиті діти. Що вам зробили діти, які тільки починають пізнавати життя?

І це не тільки про Вінницю, а й про кожне місто нашої країни. Невже Європа та увесь світ вважає, що це стосується тільки нас, українців? Допоки наша нація не здається, ви у безпеці. Але якщо їх не зупинити, тоді ви будете наступні. Росія - країна терорист і вони мають бути зупинені!", - написав Циганков в Instagram.

Український тенісист Олександр Долгополов

"Черговий російський теракт у центрі Вінниці. Вже відомо про 8 загиблих, серед них дитина.

Фейки російської пропаганди заявляють, що вони вдарили по військовій базі, яка розташована за 80 км від реального місця падіння ракети", – написав Долгополов в Twitter, прикріпивши відео з наслідками обстрілу.

Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов

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"Щодня смерть, біль та руйнування! Горіти вам в пеклі, вбивці-рашисти", - написав П'ятов в Instagram.

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський

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"Ви, тварюки, відповісте за це", - написав футболіст.

Скелетоніст Владислав Гераскевич

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"У цей час, поки ми боремося за відсторонення росіян від нашої міжнародної федерації, вони обстрілюють наші міста ракетами. Більше 20 осіб вже офіційно загинули. Понад 90 отримали важкі травми", - написав він.

Нагадаємо, внаслідок атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля. Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися під час повітряної тривоги. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

ДСНС о 16:35 повідомила, що кількість загиблих знову зросла - до 21 особи, з них 3 дитини. За медичною допомогою, за останніми даними, звернулася 91 особа. 

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