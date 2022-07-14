"Горіти вам в пеклі, вбивці-рашисти": реакція українських спортсменів на ракетний обстріл Вінниці

Зірки українського спорту відреагували на ракетний удар по Вінниці, якого російські окупаційні війська завдали в четвер, 14 липня.

У четвер, 14 липня, окупанти ракетами вдарили по Вінниці. У результаті терористичної атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля.

Українські спортсмени оперативно прокоментували жахливу трагедію у соцмережах, засудивши безжальний злочин Росії.

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков

"Рідна Вінниця. Мирне, спокійне місто, де я зростав. Це мій дім. Сьогодні тут гинуть люди та палають у вогні зруйновані рашистськими ракетами будівлі. Вбиті діти. Що вам зробили діти, які тільки починають пізнавати життя?

І це не тільки про Вінницю, а й про кожне місто нашої країни. Невже Європа та увесь світ вважає, що це стосується тільки нас, українців? Допоки наша нація не здається, ви у безпеці. Але якщо їх не зупинити, тоді ви будете наступні. Росія - країна терорист і вони мають бути зупинені!", - написав Циганков в Instagram.

Український тенісист Олександр Долгополов

"Черговий російський теракт у центрі Вінниці. Вже відомо про 8 загиблих, серед них дитина.

Фейки російської пропаганди заявляють, що вони вдарили по військовій базі, яка розташована за 80 км від реального місця падіння ракети", – написав Долгополов в Twitter, прикріпивши відео з наслідками обстрілу.

Another russian terrorist attack in the center of Vinnytsia. Already known of 8 dead, one of them a child.

Fake russian propaganda said they hit a military base, which is 80km from where rockets landed‍♂️#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/cmXWeWw7TJ — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) July 14, 2022

Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов

"Щодня смерть, біль та руйнування! Горіти вам в пеклі, вбивці-рашисти", - написав П'ятов в Instagram.

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський

"Ви, тварюки, відповісте за це", - написав футболіст.

Скелетоніст Владислав Гераскевич

"У цей час, поки ми боремося за відсторонення росіян від нашої міжнародної федерації, вони обстрілюють наші міста ракетами. Більше 20 осіб вже офіційно загинули. Понад 90 отримали важкі травми", - написав він.

Нагадаємо, внаслідок атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля. Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися під час повітряної тривоги. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

ДСНС о 16:35 повідомила, що кількість загиблих знову зросла - до 21 особи, з них 3 дитини. За медичною допомогою, за останніми даними, звернулася 91 особа.

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