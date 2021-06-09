Гостинний прийом у Бухаресті: збірна України у стильних костюмах прибула на Євро-2020

Команда Андрія Шевченка оселилася в місті, де проведе два матчі фінального турніру.

Увечері 8 червня делегація збірної України прилетіла з Харкова до румунського Бухареста, де буде базуватися під час Чемпіонату Європи-2020.

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Українські футболісти вже оселилася у своїй офіційній резиденції на час перебування на турнірі - готелі "Каро".

У столиці Румунії "синьо-жовтих" зустріли дуже тепло. Українців, які всією командою прибули в офіційних ділових костюмах, на вході до готелю чекала велика вивіска з хештегом #МиЗбірна та тризубом.

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

Усередині ж на стінах були розвішені світлини з гравцями збірної України та малюнки від уболівальників, які в такий спосіб підтримали команду перед стартом турніру та побажали перемоги.

УАФ

УАФ

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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