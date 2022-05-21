"Готові грати під бомбардуваннями та повітряними тривогами": бос клубу УПЛ - про новий сезон чемпіонату України

Президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський висловився про можливість проведення наступного сезону української Прем'єр-ліги (УПЛ) в умовах повномасштабної війни з російськими окупантами.

Власник львівського "Руху" Григорій Козловський, чия команда U-19 посіла перше місце чемпіонату України та зіграє в Юнацькій лізі УЄФА, вважає, що наступний сезон УПЛ повинен відбутися в Україні.

Своїми міркуваннями Козловський поділився в інтерв'ю Футбол News.

"Я за те, щоб чемпіонат відбувся в Україні, на заході України там. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб чемпіонат відбувся тут для наших людей. Ми - футбольний клуб - готові грати під бомбардуваннями та повітряними тривогами.

Це те, що потрібно людям, люди цього очікують. Я не бачу в цьому чогось крамольного. Це теж наш спортивний фронт - для піднесення духу, щоб показати, що українці незламні. Навіть під час війни ми можемо боротися за ім'я нашої країни", - сказав Козловський.

Також президент "Руху" прокоментував варіант проведення наступного сезону чемпіонату України за кордоном.

"Якщо так станеться, що неможливо буде грати в Україні, я гадаю, нам треба буде збиратися клубами, вирішувати. Як вирішить більшість, на це ми і погодимося. Якщо запитаєте нашу думку, я пропонуватиму, щоб грати чемпіонат у Польщі, Словаччині, Угорщині.

"Минай" без проблем може грати в Угорщині домашні ігри, ми - в Польщі. Думаю, ми можемо їздити на ігри, повертатися, бути з сім'ями, військовими, народом України", - зазначив Козловський.

Нагадаємо, сезон УПЛ-2021/22 був завершений достроково через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України. Чемпіонат вперше в історії закінчили без визначення чемпіона та призерів. Турнірна таблиця станом на 24 лютого була визнана остаточною.

Оскільки "Шахтар" фінішував на першій сходинці, то саме він і отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23. "Динамо" ж, яке відстало від "гірників" на 2 очки, зіграє в кваліфікації найпрестижнішого єврокубку.

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