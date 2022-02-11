Готові пробачити: одноклубник Ярмоленка, який вдарив свою кішку, може зіграти в найближчому матчі АПЛ

Готові пробачити: одноклубник Ярмоленка, який вдарив свою кішку, може зіграти в найближчому матчі АПЛ

Головний тренер "молотобойців" сподівається, що громадськість зможе забути цей інцидент.

Головний тренер "Вест Гема" Девід Мойес висловився про скандал із Куртом Зума, який жорстоко поводився зі своєю кішкою.

"RSPCA (Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами) навчить Зума, як поводитися з тваринами. Курт сповнений каяття. Іноді треба вміти прощати. Він сподівається, що публіка вибачить цей поганий вчинок.

Раніше не було нічого подібного. Сподіваюся, у нас більше ніколи не буде таких інцидентів. Ми дуже розчаровані.

Всі новини про "Вест Гем" останніми роками були хорошими. Ми гарна команда. Мені сумно, що ми втратили концентрацію протягом дуже хорошого сезону", - цитує Мойеса репортер BBC Саймон Стоун.

Крім того, фахівець зазначив, що футболіст може зіграти у найближчому матчі "молотобійців", незважаючи на інцидент, що стався.

У неділю, 13 лютого, "Вест Гем" зустрінеться з "Лестером" у рамках 25-го туру АПЛ. Початок - 18:30.

Цього сезону на рахунку Зума 15 ігор у всіх турнірах та один забитий гол;

Він став гравцем "молотобійців" улітку 2021 року, коли за 35 млн євро перебрався з "Челсі". "Вест Гем" заплатив 35 мільйонів євро за перехід Зума.

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