Готові витратити божевільну суму: "Реал" продовжує полювання за найдорожчим футболістом світу

Мадридський "Реал" не втрачає надію посилитися нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Королівський клуб зробить нову спробу підписати француза влітку 2023 року. "Вершкові" готові заплатити ПСЖ 486 мільйонів євро за трансфер Мбаппе, а також запропонувати форварду контракт на 630 мільйонів євро.

Таким чином, "Реал" витратить на футболіста понад 1 мільярд євро.

Мадридці довгий час вели трансфер Мбаппе, проте минулого літа форвард несподівано вирішив залишитись у ПСЖ, підписавши трирічний контракт.

Цього сезону Мбаппе провів за ПСЖ 20 матчів, забив 19 голів і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, що Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу-2022, забивши 8 голів протягом Мундіалю. У вирішальному матчі збірна Франції віддала звання чемпіона світу Аргентині, поступившись у серії пенальті.

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