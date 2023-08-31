"Готові влаштувати цей бій": промоутер назвав можливу дату повернення Усика на ринг

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн, який представляє інтереси хорватського боксера надважкої ваги Філіпа Хрговича, розповів, коли може відбутися бій його клієнта проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

За словами Гірна, найближчим часом IBF збирається офіційно призначити поєдинок між Усиком і Хрговичем. Промоутер сподівається, що цей бій вдасться організувати у грудні цього року.

"Цього тижня, на мою думку, буде призначено бій Усика проти Хрговича. Зараз Усик матиме можливість запросити виняток для бою з кимось іншим. Єдина людина, якій ми можемо надати виняток, це, ймовірно, Тайсон Ф'юрі. Але оскільки у Тайсона Ф'юрі вже запланований бій, не можна просити про цей виняток.

Тому я думаю, що ми повинні просто зробити це, призначити бій на грудень. Нам подобаються шанси Хрговича в цьому бою, він точно став кращим за останні пару виступів. Ми готові влаштувати цей бій", – цитує промоутера BoxingScene з посиланням на Boxing Social.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Усик на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві нокаутував британця Даніеля Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 31-річного Хрговича 16 перемог (13 – нокаутом) у 16 поєдинках. У своєму останньому бою хорват у серпні цього року нокаутував австралійця Демсі Маккіна та зберіг статус обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі.

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