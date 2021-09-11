"Готовий битися з Джошуа та Усиком": тренер українця Сіренка оцінив його перспективи у хевівейті

"Готовий битися з Джошуа та Усиком": тренер українця Сіренка оцінив його перспективи у хевівейті

Джеймс Алі Башир вірить, що його підопічному до снаги змагатися з будь-ким із топів надважкого дивізіону.

Джеймс Алі Башир, тренер непереможеного українського боксера Владислава Сіренка, поділився враженнями від перемоги свого підопічного над досвідченим росіянином Олександром Устіновим. Поєдинок у Парижі завершився нокаутом вже в першому раунді.

"Ти тренуєшся в залі якраз для того, щоб завершити бій якомога швидше. Я дуже задоволений, що йому вдалося нокаутувати цього суперника настільки швидко. Я не хотів затяжного бою. Ти практикуєшся в залі, але в рингу ти намагаєшся розправитися з суперником так швидко, наскільки це можливо. Так що я сказав Владу в роздягальні після бою: "Хороша, дуже хороша робота", - розповів Башир vringe.com.

Крім того, американський фахівець заявив, що наступний бій Владислав готовий провести вже наступного тижня. Башир переконаний, що його підопічний готовий протистояти найкращим боксерам надважкої ваги, включаючи Ентоні Джошуа та Олександра Усика.

"Ми можемо провести наступний бій вже в наступну п'ятницю. Якщо буде відповідний варіант, ми готові вийти в ринг вже через тиждень. Не має значення, яким буде наступний суперник Сіренка. Хевівейт є хевівейт, і головне тут стилі, а не розміри. Великі хлопці чи маленькі... Один може бути небезпечніший за іншого.

Влад уже зараз може вийти проти будь-кого в надважкій вазі. Я б не став уникати зустрічі ні з ким з них, включаючи того ж Філіпа Хрговіча, Тоні Йоку, Олександра Усика, Ентоні Джошуа, Джо Джойса, Ділліана Вайта. У Влада вже 18-0 в профі плюс аматорський досвід, і він готовий змагатися з будь-яким з них", - запевнив тренер українця.

26-річний Сіренко залишається непереможним на професійному ринзі. Для нього ця перемога стала 18-ю в кар'єрі (15 - нокаутом). У попередньому поєдинку Владислав нокаутував двоюрідного брата форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема Невфеля Уату.

двоюрідного брата форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема 44-річний Устінов провів на професійному ринзі 42-й поєдинок: здобув 36 перемог і зазнав 5 поразок. Попередній його бій проти американця Террела Джамала Вудса завершився внічию.

Як повідомляв ТСН Проспорт, раніше Сіренко прокоментував свою перемогу нокаутом над Устіновим.

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