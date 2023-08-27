"Готовий хоч завтра": Усик після перемоги над Дюбуа висловився про потенційний бій проти Ф'юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українець Олександр Усик після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа прокоментував можливий бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Усик заявив, що готовий вийти в ринг проти "Циганського короля" хоч завтра, однак не впевнений, що Ф'юрі теж зацікавлений у проведенні цього поєдинку.

"Я готовий битися з Ф'юрі хоч завтра. Готовий провести з ним наступний поєдинок, але чи хоче він цього? Я не знаю.

Не можу дочекатися, щоб побачити своїх дітей. Не можу дочекатися, щоб повернутися додому. Я сумую за своєю сім'єю. Довго тренувався, трохи втомився.

Хргович? Це робота мого промоутера, зараз я хочу відпочити від боксу та тренувань. Я хочу тепер поспати, поїсти, попити газованої води", – сказав Усик у ринзі одразу після бою.

Усик видовищно нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді. Олександр ударом з правої потужно влучив супернику в підборіддя – британець впав на коліна і не піднявся до кінця відрахунку рефері.

Таким чином, Усик захистив пояси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Нагадаємо, 29 квітня Усик і Ф'юрі мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

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