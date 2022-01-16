Готовий на скорочення зарплати: стало відомо, де може продовжити кар'єру Коноплянка

32-річний вінгер "гірників" веде переговори з іншим клубом УПЛ.
Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка цієї зими налаштований змінити клубну прописку.
Раніше у "Шахтарі" повідомили, що Євген не полетів з командою на турецький збір, бо займається пошуком нової команди.
За інформацією Meta-ratings, на 32-річного хавбека не розраховує головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі. Зараз можливість підписати Коноплянку розглядає керівництво "Дніпра-1".
Джерело зазначає, що сторони вже контактували щодо потенційного трансферу. Переговори перебувають в активній фазі, тому Євген може перейти до дніпровського клубу ще до закриття зимового трансферного вікна.
Водночас футболіст готовий піти на скорочення зарплати, аби підписати з дніпрянами тривалий контракт. Якшо гравець і "Дніпро-1" домовляться між собою, то "Шахтар", ймовірно", погодиться відпустити Коноплянку безкоштовно, аби не платити йому зарплату за пів року контракту.
- Коноплянка приєднався до "помаранчево-чорних" у вересні 2019 року, перейшовши з німецького "Шальке".
- Цього сезону він провів лише два матчі у футболці "гірників". Хавбек востаннє виходив на поле в офіційному поєдинку аж у серпні.
- Контракт Коноплянки з "Шахтарем" закінчується у червні 2022 року.
Читайте також:
Із бразильськими новачками, але без Коноплянки: "Шахтар" вирушив на перший збір до Туреччини
"Час настав": лідер УПЛ презентував зіркового бразильця (відео)
Побутова травма і хронічна проблема: "Шахтар" втратив двох ключових гравців перед зимовими зборами