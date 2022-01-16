Готовий на скорочення зарплати: стало відомо, де може продовжити кар'єру Коноплянка

Готовий на скорочення зарплати: стало відомо, де може продовжити кар'єру Коноплянка

32-річний вінгер "гірників" веде переговори з іншим клубом УПЛ.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка цієї зими налаштований змінити клубну прописку.

Раніше у "Шахтарі" повідомили, що Євген не полетів з командою на турецький збір, бо займається пошуком нової команди.

За інформацією Meta-ratings, на 32-річного хавбека не розраховує головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі. Зараз можливість підписати Коноплянку розглядає керівництво "Дніпра-1".

Джерело зазначає, що сторони вже контактували щодо потенційного трансферу. Переговори перебувають в активній фазі, тому Євген може перейти до дніпровського клубу ще до закриття зимового трансферного вікна.

Водночас футболіст готовий піти на скорочення зарплати, аби підписати з дніпрянами тривалий контракт. Якшо гравець і "Дніпро-1" домовляться між собою, то "Шахтар", ймовірно", погодиться відпустити Коноплянку безкоштовно, аби не платити йому зарплату за пів року контракту.

Коноплянка приєднався до "помаранчево-чорних" у вересні 2019 року, перейшовши з німецького "Шальке".

Цього сезону він провів лише два матчі у футболці "гірників". Хавбек востаннє виходив на поле в офіційному поєдинку аж у серпні.

Контракт Коноплянки з "Шахтарем" закінчується у червні 2022 року.

Читайте також:

Із бразильськими новачками, але без Коноплянки: "Шахтар" вирушив на перший збір до Туреччини

"Час настав": лідер УПЛ презентував зіркового бразильця (відео)

Побутова травма і хронічна проблема: "Шахтар" втратив двох ключових гравців перед зимовими зборами