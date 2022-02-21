"Готовий поставити на це будь-які гроші": Чісора зробив гучну заяву щодо бою-реваншу між Усиком та Джошуа

"Готовий поставити на це будь-які гроші": Чісора зробив гучну заяву щодо бою-реваншу між Усиком та Джошуа

Він взагалі не вірить в українця.

Британський надважковаговик Дерек Чісора висловився щодо поєдинку-реваншу між українцем Олександром Усиком та співвітчизником - Ентоні Джошуа.

Про це 38-річний боксер висловився в коментарі для SecondsOut.

"Я готовий поставити будь-які гроші на те, що Джошуа витре Усиком підлогу в реванші", - заявив Чісора.

Британець також висловився щодо поєдинку Ділліан Вайт - Тайсон Ф'юрі.

"У бою Вайт-Ф'юрі я ставлю свої гроші на Ділліана. Я мушу вибрати його, це мій друг. Забудьте про "Циганського короля" (прізвисько Ф'юрі, прим.). Тайсон, якщо ти це дивишся, то пішов ти. Ділліан знесе твою голову, от і все".

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Щодо Чісори, то свій останній наразі бій він провів в середині грудня, коли за рішенням суддів поступився новозеландцю - Джозефу Паркеру.