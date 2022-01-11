"Готовий закрити рота цьому хлопцеві": непереможний українець відповів своєму останньому супернику

Вихрист впевнений у своїй повторній перемозі.

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (9-0, 7 KO) відреагував на висловлювання свого попереднього суперника Яго Кіладзе (27-6-1, 19 KO) та бажання грузина провести реванш.

"Я можу сказати, що цей хлопець дуже багато говорить. Зрозуміло, що йому бій за тиждень ніхто не дасть. Якщо буде реванш, я готовий до нього та готовий поставити всі крапки над "i". І як мінімум закрити рота цьому хлопцю, тому що він некрасиво поводиться", — сказав Вихрист.

Після поєдинку із Вихристом Кіладзе заявив, що суддя вкрав у нього перемогу.

Поєдинок Вихрист - Кіладзе відбувся у ніч проти 2 січня. 29-річний українець виграв бій технічним нокаутом у другому раунді.

Для Вихриста ця перемога стала 9-ю на професійному рингу (7 - нокаутом) у 9 поєдинках.

Кіладзе програв ушосте в своїй кар'єрі. Також у його активі 27 перемог (19 - нокаутом) та одна нічия.

Читайте також:

"Мав наляканий вигляд": непереможний американець розповів, чому не стане битися з Ломаченком

Без жодного удару: польський боксер відправив суперника в унікальний нокаут (відео)

"Це нереально": 13-річна українка ошелешила світ боксу своїм божевільним тренуванням (відео)