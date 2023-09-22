Готуватиме Бундестім до домашнього Євро: збірна Німеччини призначила нового головного тренера

Збірна Німеччини з футболу отримала нового головного тренера. Ним став 36-річний німецький фахівець Юліан Нагельсманн.

Про це Німецький футбольний союз (DFB) повідомив на офіційному сайті.

Контракт Нагельсманна з Бундестім розрахований до 31 липня 2024 року. Він готуватиме німецьку збірну до домашнього чемпіонату Європи-2024.

Юліан на посаді керманича збірної Німеччини змінив Гансі Фліка, якого було звільнено через незадовільні результати команди після розгромної поразки від команди Японії у товариському матчі.

Останнім місцем роботи Нагельсманна була мюнхенська "Баварія", звідки його звільнили в березні цього року. Раніше Юліан також очолював "Гоффенгайм" і "РБ Лейпциг".

Нагадаємо, Німеччина як господарка Євро-2024 не бере участь у відборі на майбутню континентальну першість. Жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть десять німецьких міст.

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