Готуватиме "Скуадру Адзурру" до матчу з Україною: збірна Італії отримала нового тренера

Збірна Італії оголосила про призначення нового головного тренера. Ним став колишній керманич "Наполі" Лучано Спаллетті.

64-річний фахівець візьметься до виконання своїх обов'язків від 1 вересня, повідомляє Федерація футболу Італії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що контракт Спаллетті зі збірною Італії буде розраховано до літа 2026 року. Зарплата фахівця становитиме 3 мільйони євро за сезон.

Біля керма "Скуадри Адзурри" він замінить Роберто Манчіні, який 13 серпня несподівано подав у відставку.

Минулого сезону Спаллетті тренував "Наполі", з яким став чемпіоном Італії. "Партенопейці" завоювали третє в клубній історії та перше за 33 роки "скудетто".

Збірна Італії – суперник України у відборі на Євро-2024. Команди зіграють між собою вже менш ніж за місяць – 12 вересня.

Нагадаємо, у травні цього року Спаллетті оскандалився тим, що привітав свій колишній клуб – пітерський "Зеніт" – з виграшем чемпіонату країни-терористки.

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