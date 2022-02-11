Готуватиметься до естафети: капітан жіночої збірної України з біатлону завершила самоізоляцію на ОІ-2022

Готуватиметься до естафети: капітан жіночої збірної України з біатлону завершила самоізоляцію на ОІ-2022

Олена Білосюк здала негативний тест на коронавірус та повернулася до табору "синьо-жовтих".

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк, яка перед самим стартом Олімпійських ігор-2022 в Пекіні здала позитивний тест на коронавірус, повернулася до розташування національної команди.

Білосюк здала два поспіль негативні ПЛР-тести на COVID-19 і тепер готова відновити підготовку до виступів на Олімпіаді-2022.

Пропустивши індивідуальну гонку та спринт, Олена також не зможе позмагатися в гонці переслідування та масстарті, але повинна увійти до складу збірної на естафету, яка запланована на 16 лютого.

Крім того, самоізоляцію завершив головний тренер чоловічої збірної з біатлону Юрай Санітра.

Водночас все ще перебуває на режимі ізоляції після позитивного ПЛР-тесту Дар'я Блашко, яка заразилася пізніше за Білосюк.

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