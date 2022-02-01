Готується до футбольного дебюту: Усик показав фрагмент свого тренування (відео)

Готується до футбольного дебюту: Усик показав фрагмент свого тренування (відео)

Боксер зіграє на турнірі Winter Cup 2022.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розпочав тренування з "Поліссям" на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

На спільній з Василем Ломаченком сторінці в Instagram Усик показав фрагмент свого тренування з командою Першої ліги.

У складі "Полісся" Усик візьме участь у турнірі Winter Cup 2022, який пройде у турецькому Білеку з 3 по 12 лютого. Також на турнірі зіграють "Верес", "Чорноморець" та харківський "Металіст".

У першому матчі Winter Cup 2022, що відбудеться 3 лютого, "Полісся" зіграє з "Вересом".

Читайте також:

"Джошуа занадто жадібний": промоутер розповів, чому зірвалися переговори щодо битви Усик - Ф'юрі

"Ф'юрі, я тебе осідлаю": Усик на коні пригрозив британському чемпіону (відео)

"Ворожка передбачила": Ф'юрі потролили за зрив об'єднавчого бою проти Усика