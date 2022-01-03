Готується до карнавалу в Ріо: найтитулованіший футболіст світу розсмішив шанувальників (відео)

Дані Алвес в масці блазня порадував фанатів своїм вокалом.
Захисник "Барселони" Дані Алвес, який знаходився на самоізоляції з коронавірусом, дарма часу не витрачає.
Футболіст вирішив порадувати своїх шанувальників новим кумедним відео у Instagram.
Алвес у масці блазня заспівав пісню під назвою "Raivinha".
Таким чином, досвідчений футболіст показав, як готується до великого бразильського карнавалу, який пройде наприкінці лютого у Ріо-де-Жанейро.
- 38-річний бразилець повернувся до "Барселони" у листопаді. З того часу він не зіграв жодного поєдинку за каталонський клуб.
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