Готується допомогти команді: Зінченко візьме участь у найближчому матчі АПЛ

Український півзахисник "Арсенала" Олександр Зінченко близький до повернення після травми литкового м'яза.

Про це повідомляє Football London.

Зазначається, що українець зможе взяти участь у найближчому матчі "Арсеналу" в АПЛ. 26 грудня "каноніри" зіграють із "Вест Гемом". Початок матчу – о 22:00 за Києвом.

Через травму 26-річний гравець пропустив останні чотири товариські матчі "канонірів".

У нинішньому сезоні на рахунку Зінченка один асист у 9 матчах за "Арсенал" у всіх турнірах.

"Арсенал" лідирує у турнірній таблиці АПЛ, маючи у активі 37 очок.

Нагадаємо, що "Арсенал" цікавиться послугами вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика, але офіційного запиту донецький клуб не отримував.

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