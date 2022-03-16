Готуються боронити Україну: футболісти клубу УПЛ проходять бойову підготовку на полігоні

Гравці "Дніпра-1" вступили до однойменного підрозділу Нацгвардії, який створив президент клубу.

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза ​​після початку війни створив однойменний підрозділ Нацгвардії та став його командиром. До цього підрозділу також увійшов син Берези та президент клубу Максим Береза, а також деякі футболісти команди.

Про це Юрій Береза розповів у інтерв'ю FanDay.net.

"Частина адміністрації займається формуванням нового підрозділу національної гвардії під назвою "Дніпро-1". Я став командиром цього підрозділу з моменту активної фази війни.

Нами було зроблено все можливе, щоби легіонери на чолі з головним тренером Ігорем Йовічевичем виїхали за межі України. На території Євросоюзу ми організували штаб підтримки України, ЗСУ, зокрема підрозділи "Дніпро-1".

Ігор Йовічевич разом із нашими легіонерами та клубом Динамо Загреб створили пояс підтримки "Дніпру-1", місту Дніпру та ЗСУ.

Решта команди знаходиться на території України та займається волонтерськими проектами. Усі українські футболісти на місці. Чинний президент клубу Максим Береза ​​вступив у підрозділ рядовим.

Є такі футболісти "Дніпра-1", які вступили до однойменного підрозділу Нацгвардії, але поки що давайте без прізвищ. Футболісти разом із підрозділом проходять зараз бойову підготовку на полігоні", - заявив він.

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