Готуються до другої частини сезону: бразильські новачки провели перше тренування у "Шахтарі" (фото)

Готуються до другої частини сезону: бразильські новачки провели перше тренування у "Шахтарі" (фото)

"Гірники" перебувають на зборі у Турчеччині.

Захисник Вінісіус Тобіас та вінгер Давид Нерес провели перше тренування у "Шахтарі". Наразі "гірники" перебувають на першому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Пресслужба донецького клубу поділилася знімками з тренування команди.

The first training session of David Neres and Vinicius Tobias with Shakhtar ⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/TpOTrfl4O7 — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 16, 2022

Шахтар оголосив про підписання Тобіаса з "Інтернасьонала" ще минулого літа. Вчора 17-річний бразилець прибув у розташування донецької команди.

Нерес перейшов у Шахтар із "Аякса". "Гірники" заплатили за 24-річного вінгера 12 мільйонів євро. Ця сума з урахуванням бонусів може зрости до 16 мільйонів.

Перший збір "Шахтаря" у Туреччині триватиме до кінця січня. У його рамках "гірники" проведуть контрольні матчі з "Вольфсбергером" (24 січня), "Шахтарем" із Солігорська (28 січня) та "Црвеною Зіркою" (31 січня).

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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