Готуються розривати НБА: українські баскетболісти відзначилися перед стартом заокеанської ліги

Святослав Михайлюк і Олексій Лень принесли своїм командам перемоги.

Баскетболісти збірної України Святослав Михайлюк і Олексій Лень, які виступають у Національній баскетбольній асоціації (НБА), допомогли своїм клубам перемогти в передсезонних матчах.

Атакувальний захисник "Торонто Репторс" Михайлюк набрав 13 очок у поєдинку з "Філадельфією Сіксерс", який завершився на користь команди українця з рахунком 123:107. Статистичні показники Святослава за 23 хвилини матчу - 2/5 двоочкових, 2/4 триочкових, 3/4 штрафних, 4 підбирання та 5 передач.

Центровий "Сакраменто Кінгз" Лень за 12 хвилин на паркеті в грі з "Фінікс Санз" набрав 6 очок (2/3 двоочкових, 2/4 штрафних), зробив 2 підбирання та один блок-шот. Його команда також перемогла - 117:106.

Новий сезон регулярного чемпіонату НБА стартує 19 жовтня і завершиться 10 квітня. Перші матчі плейоф заплановані на 16 квітня. Перша гра фінальної серії НБА відбудеться 2 червня.

Минулого сезону чемпіоном НБА став клуб "Мілвокі Бакс". "Олені" здобули чемпіонські персні лише вдруге в історії. Перший свій титул команда з Мілвокі виграла ще 50 років тому - в 1971 році.

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