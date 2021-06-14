Гра нереалізованих можливостей: збірні Іспанії та Швеції поділили очки в матчі Євро-2020

На турнірі зіграно перший поєдинок без забитих м'ячів.

Збірна Іспанії несподівано не змогла обіграти команду Швеції в матчі 1-го туру групи E Чемпіонату Європи-2020. Зустріч выдбувалася в Севільї на стадіоні "Естадіо де-ла-Картуха". Підсумковий рахунок поєдинку - 0:0.

Гра проходила під диктовку "Червоної фурії". У першому таймі в її складі відмінні моменти не реалізували Дані Ольмо, Коке і Альваро Мората, який не забив після виходу віч на віч з голкіпером скандинавів, пробивши повз ворота.

Associated Press

Шведи перші 45 хвилин матчу практично весь час оборонялися, але свій шанс попереду отримали. Александер Ісак здорово розібрався в карному майданчику суперників з опонентом і пробив повз воротаря іспанців Унаї Сімона - м'яч, що летів у ворота, вибив Маркос Льоренте.

Після перерви малюнок гри не змінився: "Червона фурія" більше атакувала, а шведи шукали свій шанс у контратаці, одна з яких ледь не стала гольовою. Ісак обіграв двох суперників у карному майданчику іспанців і прострілив. М'яч долетів до дальньої стійки, де його чекав Маркус Берг, але він примудрився пробити вище воріт.

Associated Press

Не дивно, що з такою реалізацією гра завершилася без забитих м'ячів.

Іспанія і Швеція виступають у групі E, де їхніми суперниками також є команди Польщі і Словаччини.

і До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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