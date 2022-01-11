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"Гра в Кальмара" почалась: клуб УПЛ креативно презентував новачка зі складним прізвищем (фото)

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"Гра в Кальмара" почалась: клуб УПЛ креативно презентував новачка зі складним прізвищем (фото)

ФК Кальмар

Бергквіст захищатиме кольори "Чорноморця".

"Чорноморець" підписав ще одного новачка. Ним став шведський захисник Дуглас Бергквіст.

Про це одеський клуб оголосив у своєму Instagram.

Пресслужба клубу вирішила трохи пожартувати щодо прізвища гравця.

"Чотири приголосні у прізвищі поспіль – це заявка на успіх для будь-якого футбольного коментатора", - пишуть у "Чорноморці".

Також у презентації зробили відсилання на серіал "Гра в Кальмара" через назву попереднього клубу футболіста, а його фотографію замалювали у чорно-сині кольори.

  • За інформацією Transfermarkt, захисник змінив клуб на правах вільного агента.
  • Останнім клубом Бергквіста став шведський "Кальмар", у складі якого захисник провів 39 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.

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