"Гра в Кальмара" почалась: клуб УПЛ креативно презентував новачка зі складним прізвищем (фото)

Бергквіст захищатиме кольори "Чорноморця".
"Чорноморець" підписав ще одного новачка. Ним став шведський захисник Дуглас Бергквіст.
Про це одеський клуб оголосив у своєму Instagram.
Пресслужба клубу вирішила трохи пожартувати щодо прізвища гравця.
"Чотири приголосні у прізвищі поспіль – це заявка на успіх для будь-якого футбольного коментатора", - пишуть у "Чорноморці".
Також у презентації зробили відсилання на серіал "Гра в Кальмара" через назву попереднього клубу футболіста, а його фотографію замалювали у чорно-сині кольори.
- За інформацією Transfermarkt, захисник змінив клуб на правах вільного агента.
- Останнім клубом Бергквіста став шведський "Кальмар", у складі якого захисник провів 39 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.
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