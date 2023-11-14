"Гра всього нашого життя": Зінченко висловився про прийдешній матч з Італією за вихід на Євро-2024

Олександр і його партнери налаштовані зробити все, щоб принести позитивні новини українському народу.

Футболіст лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від заключного матчу групового етапу відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

26-річний гравець "синьо-жовтих" наголосив на важливості майбутнього поєдинку, особливо в нинішній складний для України час, коли наша країна відстоює свою незалежність на війні з російськими окупантами.

"Це буде великий матч. Звичайно, це буде гра всього нашого життя. Особливо зараз, у найскладніший час незалежності нашої країни. Дуже важливо принести позитивні новини українському народу. Грати на Євро – дивовижне досягнення, особливо зараз.

Знаємо, що поки одягаємо футболку збірної України, безумовно, це момент всього нашого життя, яким пишаємося найбільше. Грати за збірну – мрія дитинства. Але особливо зараз, коли в нашій країні війна, ми прекрасно розуміємо, що кожен виграний матч, навіть товариський, дає людям позитивні емоції.

Чи важко бути футболістом, коли ти знаєш, що відбувається в Україні? Чи важко людям на фронті, які віддають своє життя за нашу незалежність, наших людей? Що важче? Я думаю, що ви знаєте відповідь", – цитує Зінченка Evening Standard.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Перемога над італійцями гарантовано виведе збірну України на чемпіонат Європи. Команду Сергія Реброва влаштує навіть нічия, якщо в передостанньому турі "Скуадра Адзурра" 17 листопада вдома не зможе обіграти Північну Македонію.

Наразі збірна України з 13 очками посідає другу позицію у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла на Євро-2024. На третій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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