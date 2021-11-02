Гра, за яку не соромно: "Динамо" з боєм програло "Барселоні" в Лізі чемпіонів (відео)

Гра, за яку не соромно: "Динамо" з боєм програло "Барселоні" в Лізі чемпіонів (відео)

Підопічні Мірчі Луческу винесли уроки з попередньої зустрічі з каталонцями, але цього виявилося замало.

Київське "Динамо" поступилося каталонській "Барселоні" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на НСК "Олімпійський" у столиці України завершився з рахунком 0:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів, хоча обидві команди створили чимало моментів. "Синьо-гранатові" могли забивати вже на третій хвилині - Мемфіс Депай видряпав м'яч у штрафному майданчику киян, обіграв декількох захисників і метрів з 10-ти влучив у Олександра Сироту.

На 16-й хвилині "Динамо" ледве саме не привезло собі гол. Георгій Бущан невдало вийшов з воріт, але Жорді Альба на дальній стійці не влучив по м'ячу.

А от у середині першого тайму команда Луческу видала дуже хороший відрізок і серйозно загрожувала воротам тер Штегена. Спочатку Микола Шапаренко несильно пробив поруч зі стійкою після рейду Віктора Циганкова правим флангом, а потім Карлос Де Пена вистрілив з лінії штрафного - тер Штеген відбив м'яч ногою.

На 28-й хвилині "Динамо" створило ще один прекрасний момент - Шапаренко отримав передачу від Де Пени та з меж штрафного відправив м'яч поруч із ближньою стійкою. У підсумку кияни за перший тайм завдали один удар у площину воріт суперника, а каталонці - нуль.

Після перерви іспанці, як і раніше, набагато більше володіли м'ячем, але у чемпіона України були свої нагоди. На 59-й хвилині Олександр Караваєв обвідним ударом з лінії штрафного ледь не відправив м'яч у дальній кут воріт "Барселони". Захиснику киян зовсім трішки забракло точності.

Одразу після цього "Барселона", здавалося, заробила пенальті. Арбітр призначив 11-метровий за фол Кендзьори проти Фаті, але, переглянувши відеоповтор (VAR), скасував своє рішення.

Як "Динамо" не старалося, але на 70-й хвилині каталонці таки досягнули свого. Фаті в один дотик пробив під поперечину після передачі від Мінгеси - без шансів для голкіпера киян.

Проте "біло-сині" не опустили руки та продовжили показувати якісний футбол. На 82-й хвилині "Динамо" знову створило класний шанс, але тер Штеген у стрибку потягнув удар Циганкова.

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У матчі 3-го туру ЛЧ, який відбувся 20 жовтня на "Камп Ноу", іспанський гранд обіграв чемпіона України з рахунком 1:0 .

. У паралельному поєдинку групи E мюнхенська "Баварія" на домашній арені розгромила лісабонську "Бенфіку" з рахунком 5:2 .

. Після четвертого туру "Баварія" очолює квартет Е з 12 балами у своєму активі. На другому місці - "Барселона" (6 очок). На третьому - "Бенфіка" (4 пункти). "Динамо" - останнє з одним набраним балом.

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