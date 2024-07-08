Грала матч з чорною стрічкою: Світоліна вийшла до чвертьфіналу Wimbledon-2024

Еліна за два сети розібралася з китаянкою Ван Сіньюй.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) вийшла до 1/4 фіналу Wimbledon 2024 року.
У четвертому раунді трав'яного мейджора українка впевнено обіграла китаянку Ван Сіньюй (№42 WTA).
Матч тривав 56 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь Еліни. Це була перша очна зустріч тенісисток.
Зазначимо, що Світоліна зіграла цей поєдинок з чорною стрічкою, вшанувавши пам'ять жертв масованої ракетної атаки, яку російські окупанти завдали по Україні вранці 8 липня.
Еліна втретє в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Її особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam – півфінали у 2019 та 2023 роках.
В 1/4 фіналу Світоліна зіграє з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.
Еліна залишається єдиною представницею України в одиночному розряді Wimbledon-2024. Раніше до 1/8 фіналу не зуміли пробитися Марта Костюк та Даяна Ястремська.
Основна сітка Wimbledon-2024 триватиме від 1 до 14 липня. Торік переможницею цього турніру Grand Slam стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Саме їй Світоліна програла у півфіналі, показавши найкращий результат серед українок.
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