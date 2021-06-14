"Грали проти однієї з найкращих збірних світу": Ярмоленко - про драматичну поразку від нідерландців

Один з лідерів "синьо-жовтих" поділився емоціями після завершення поєдинку.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував поразку від команди Нідерландів у стартовому матчі на Чемпіонаті Європи-2020. Підопічні Андрія Шевченка зуміли відігратися з рахунку 0:2, але в підсумку програли 2:3.

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"Звичайно, засмучені результатом. Витягли таку гру з 0:2, зрівняли. Звичайно, прикро програвати на останніх хвилинах. Але нічого страшного, у нас ще є два матчі. Якщо ми проведемо їх з такою ж самовіддачею, як сьогодні, впевнений, що ми без проблем зможемо здобути очки.

Потрібно розуміти де ми грали, проти кого грали. Ми грали на виїзді проти Нідерландів - однієї з найкращих збірних у світі. Звичайно, було важко. Вони володіли перевагою. Але це не була гра в одні ворота. У нас були моменти, які ми могли реалізовувати в першому таймі.

За емоціям важко зараз судити про гру, бо 0:2, 2:2, в кінці програли. Важко щось говорити стосовно гри. Думаю, завтра спокійно сядемо і розберемо гру з тренерським штабом, нам вкажуть на наші помилки. Будемо рухатися далі.

Величезне спасибі уболівальникам, які були тут. І своїм партнерам по команді, тому що прийшовши в роздягальню, побачив, що кожен з них віддав всі сили", - сказав Ярмоленко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії. У поєдинку 1-го туру Австрія обіграла Північну Македонію з рахунком 3:1.

та У поєдинку 1-го туру Австрія Північну Македонію з рахунком 3:1. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, матч збірної України проти Нідерландів переписав історію футболу.

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