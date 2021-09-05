Гран-прі Нідерландів "Формули-1": Хемілтон втратив лідерство, син російського мільярдера до фінішу не доїхав

Гран-прі Нідерландів "Формули-1": Хемілтон втратив лідерство, син російського мільярдера до фінішу не доїхав

У королівських автоперегонах відбувся 13-й етап.

Гран-прі Нідерландів "Формули-1" завершився перемогою Макса Ферстаппена з "Ред Булла".

Чинний чемпіон Льюїс Хемілтон ( "Мерседес") став другим. Третім на фініші був його партнер за командою Валттері Боттас.

Скандально відомий син російського мільярдера Дмитра Мазепіна Микита ( "Хаас") завершити гонку не зміг через проблеми з гідравлікою.

Результати Гран-прі Нідерландів

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 72 кола

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +20,932

3. Валттері Боттас ("Мерседес") +56,460

4. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") +1 коло

5. Шарль Леклер ("Феррарі") +1 коло

6. Фернандо Алонсо ("Альпін") +1 коло

7. Карлос Сайнс-молодший ("Феррарі") +1 коло

8. Серхіо Перес ("Ред Булл") +1 коло

9. Естебан Окон ("Альпін") +1 коло

10. Ландо Норріс ("Макларен") +1 коло

11. Даніель Ріккардо ("Макларен") +1 коло

12. Ленс Стролла ("Астон Мартін") +1 коло

13. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") +2 кола

14. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") +2 кола

15. Роберт Кубіца ("Альфа Ромео") +2 кола

16. Ніколас Латіфі ("Вільямс") +2 кола

17. Джордж Расселл ("Вільямс") +2 кола

18. Мік Шумахер ("Хаас") +3 кола

Зійшли з дистанції:

Юкі Цунода ("Альфа Таурі")

Микита Мазепін ("Хаас")

Положення в загальному заліку:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 224,5 очка

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 221,5

3. Валттері Боттас ("Мерседес") - 123

4. Ландо Норріс ("Макларен") - 114

5. Серхіо Перес ("Ред Булл") - 108

6. Шарль Леклер ("Феррарі") - 92

7. Карлос Сайнс-молодший ("Феррарі") - 89,5

8. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") - 66

9. Даніель Ріккардо ("Макларен") - 56

10. Фернандо Алонсо ("Альпін") - 46

11. Естебан Окон ("Альпін") - 44

12. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") - 35

13. Ленс Стролла ("Астон Мартін") - 18

14. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") - 18

15. Джордж Расселл ("Вільямс") - 13

16. Ніколас Латіфі ("Вільямс") - 7

17. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") - 2

18. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") - 1

19. Мік Шумахер ("Хаас") - 0

20. Микита Мазепін ("Хаас") - 0

21. Роберт Кубіца ("Альфа Ромео") - 0

Турнірне становище в Кубку конструкторів

1. "Мерседес" - 344,5 очка

2. "Ред Булл" - 332,5

3. "Феррарі" - 181,5

4. "Макларен" - 170

5. "Альпін" - 90

6. "Альфа Таурі" - 84

7. "Астон Мартін" - 53

8. "Вільямс" - 20

9. "Альфа Ромео" - 3

10. "Хаас" - 0

Заключний етап "Формули-1" у сезоні-2021 відбудеться 12 грудня.

У минулому сезоні чемпіоном став Хемілтон, "Мерседес" виграв Кубок конструкторів.

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