Гран-прі Нідерландів "Формули-1": Хемілтон втратив лідерство, син російського мільярдера до фінішу не доїхав

У королівських автоперегонах відбувся 13-й етап.
Гран-прі Нідерландів "Формули-1" завершився перемогою Макса Ферстаппена з "Ред Булла".
Чинний чемпіон Льюїс Хемілтон ( "Мерседес") став другим. Третім на фініші був його партнер за командою Валттері Боттас.
Скандально відомий син російського мільярдера Дмитра Мазепіна Микита ( "Хаас") завершити гонку не зміг через проблеми з гідравлікою.
Результати Гран-прі Нідерландів
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 72 кола
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +20,932
3. Валттері Боттас ("Мерседес") +56,460
4. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") +1 коло
5. Шарль Леклер ("Феррарі") +1 коло
6. Фернандо Алонсо ("Альпін") +1 коло
7. Карлос Сайнс-молодший ("Феррарі") +1 коло
8. Серхіо Перес ("Ред Булл") +1 коло
9. Естебан Окон ("Альпін") +1 коло
10. Ландо Норріс ("Макларен") +1 коло
11. Даніель Ріккардо ("Макларен") +1 коло
12. Ленс Стролла ("Астон Мартін") +1 коло
13. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") +2 кола
14. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") +2 кола
15. Роберт Кубіца ("Альфа Ромео") +2 кола
16. Ніколас Латіфі ("Вільямс") +2 кола
17. Джордж Расселл ("Вільямс") +2 кола
18. Мік Шумахер ("Хаас") +3 кола
Зійшли з дистанції:
Юкі Цунода ("Альфа Таурі")
Микита Мазепін ("Хаас")
Положення в загальному заліку:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 224,5 очка
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 221,5
3. Валттері Боттас ("Мерседес") - 123
4. Ландо Норріс ("Макларен") - 114
5. Серхіо Перес ("Ред Булл") - 108
6. Шарль Леклер ("Феррарі") - 92
7. Карлос Сайнс-молодший ("Феррарі") - 89,5
8. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") - 66
9. Даніель Ріккардо ("Макларен") - 56
10. Фернандо Алонсо ("Альпін") - 46
11. Естебан Окон ("Альпін") - 44
12. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") - 35
13. Ленс Стролла ("Астон Мартін") - 18
14. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") - 18
15. Джордж Расселл ("Вільямс") - 13
16. Ніколас Латіфі ("Вільямс") - 7
17. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео") - 2
18. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео") - 1
19. Мік Шумахер ("Хаас") - 0
20. Микита Мазепін ("Хаас") - 0
21. Роберт Кубіца ("Альфа Ромео") - 0
Турнірне становище в Кубку конструкторів
1. "Мерседес" - 344,5 очка
2. "Ред Булл" - 332,5
3. "Феррарі" - 181,5
4. "Макларен" - 170
5. "Альпін" - 90
6. "Альфа Таурі" - 84
7. "Астон Мартін" - 53
8. "Вільямс" - 20
9. "Альфа Ромео" - 3
10. "Хаас" - 0
- Заключний етап "Формули-1" у сезоні-2021 відбудеться 12 грудня.
- У минулому сезоні чемпіоном став Хемілтон, "Мерседес" виграв Кубок конструкторів.