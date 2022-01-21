Гранд АПЛ зацікавлений у трансфері Луніна: названа сума, за яку "Реал" готовий продати українця

Гранд АПЛ зацікавлений у трансфері Луніна: названа сума, за яку "Реал" готовий продати українця

На підписанні українського голкіпера нібито наполягає Юрген Клопп.

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін може перейти до англійського "Ліверпуля".

Як повідомляє El Nacional.cat, мерсисайдський клуб всерйоз розглядає можливість придбання 22-річного голкіпера. Начебто ідею трансферу Луніна просуває головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

Зазначається, що "мерсисайдці" готові надати Луніну роль другого голкіпера після основного воротаря Аліссона. Український воротар отримає більше ігрової практики, ніж має зараз - у матчах Кубка Англії та Кубка ліги, а також в деяких іграх АПЛ через часті травми Аліссона.

Повідомляється, що "Реал" готовий відпустити українця, якщо отримає пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро.

Лунін перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро.

Від того часу Лунін здавався в оренду "Леганесу", "Вільядоліду" і "Ов'єдо" , за які сумарно провів 29 поєдинків.

, за які сумарно провів 29 поєдинків. Цього сезону Лунін провів лише два матчі в складі "Реала", обидва - в Кубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Лунін може вирушити в оренду до амстердамського "Аякса".

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