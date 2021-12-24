Гранди - розходьтеся: український тренер подовжив контракт із клубом, з яким навів шерех у Лізі чемпіонів

Нова угода розрахована до кінця 2024 року.
Головний тренер молдавського "Шерифа" українець Юрій Вернидуб подовжив контракт із клубом.
Про це повідомляє пресслужба тираспольців.
Зазначається, що нова угода Вернидуба з "Шерифом" розрахована до кінця 2024 року.ї
55-річний український керманич очолив "Шериф" у грудні 2020 року. За лише один рік він виграв титул чемпіона і зумів пробитися з командою до групового етапу Ліги Чемпіонів.
У найпрестижнішому клубному турнірі Європи він створив справжню сенсацію, обігравши на виїзді мадридський "Реал" (2:1). Окрім того, "Шериф" під керівництвом Вернидуба зумів взяти чотири очки проти донецького "Шахтаря" (2:0, 1:1), що дало можливість посісти в квартеті третю сходинку та, як наслідок, кваліфікуватися до 1/16 фіналу Ліги Європи.
- Свій єврокубковий шлях "Шериф" продовжить двоматчевою дуеллю з португальською "Брагою" (7 та 24 лютого, прим.);
- Наразі "Шериф" є лідером внутрішньої першості. Після 17 ігор в їхньому активі 44 очки. Відрив від другого місця становить два бали, проте тираспольці зіграли на два матчі менше.
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