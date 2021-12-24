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Гранди - розходьтеся: український тренер подовжив контракт із клубом, з яким навів шерех у Лізі чемпіонів

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Гранди - розходьтеся: український тренер подовжив контракт із клубом, з яким навів шерех у Лізі чемпіонів

Associated Press

Нова угода розрахована до кінця 2024 року.

Головний тренер молдавського "Шерифа" українець Юрій Вернидуб подовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба тираспольців.

Зазначається, що нова угода Вернидуба з "Шерифом" розрахована до кінця 2024 року.ї

55-річний український керманич очолив "Шериф" у грудні 2020 року. За лише один рік він виграв титул чемпіона і зумів пробитися з командою до групового етапу Ліги Чемпіонів.

У найпрестижнішому клубному турнірі Європи він створив справжню сенсацію, обігравши на виїзді мадридський "Реал" (2:1). Окрім того, "Шериф" під керівництвом Вернидуба зумів взяти чотири очки проти донецького "Шахтаря" (2:0, 1:1), що дало можливість посісти в квартеті третю сходинку та, як наслідок, кваліфікуватися до 1/16 фіналу Ліги Європи.

  • Свій єврокубковий шлях "Шериф" продовжить двоматчевою дуеллю з португальською "Брагою" (7 та 24 лютого, прим.);
  • Наразі "Шериф" є лідером внутрішньої першості. Після 17 ігор в їхньому активі 44 очки. Відрив від другого місця становить два бали, проте тираспольці зіграли на два матчі менше.

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