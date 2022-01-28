Гранди європейського футболу "полюють" на зірку "Арсеналу", в якого виникли проблеми з серцем

Гранди європейського футболу "полюють" на зірку "Арсеналу", в якого виникли проблеми з серцем

Обамеянг може перебратися до Барселони або Турина.

Нападник лондонського "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клубну пописку.

Як повідомляє Sky Sports, "каноніри" отримали офіційні запити щодо можливої оренди 32-річного габонця до кінця сезону від "Барселони" та туринського "Ювентуса".

Лондонський клуб готовий розглянути обидва варіанти, але за умови, що італійський та іспанський гранди у повному обсязі платитимуть зірковому форварду зарплату, яка становить 350 тисяч фунтів на тиждень.

Раніше повідомлялося, що на нападника не розраховує головний тренер "гармашів" Мікель Артета. Обамеянг не виходив на поле від початку грудня та не поїхав на тренувальний збір до Дубаю.

На Кубку Африки форвард не зіграв за збірну Габону жодного матчу. На початку січня він перехворів на коронавірус, після чого у нього виникли проблеми з серцем. Із цієї причини Обамеянг достроково покинув табір національної команди.

У нинішньому сезоні Обамеянг відіграв 15 матчів за лондонський клуб, забив сім голів і зробив два асисти.

У складі збірної Габона на його рахунку 72 поєдинки та 30 забитих м'ячів.

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