Грандіозне возз'єднання: капітан "Барселони" став одноклубником Мессі в США

Американський "Інтер" Маямі анонсував трансфер іспанського півзахисника Серхіо Бускетса, який оголосив про відхід з "Барселони" після закінчення сезону-2022/23.

Пресслужба клубу, одним з власників якого є легендарний ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем, опублікувала відповідне відео у Twitter.

Деталі контракт 34-річного іспанця з командою MLS залишаються невідомими. Він приєднається до "Інтера" Маямі безкоштовно, у статусі вільного агента.

Тепер колишній капітан "Барселони" гратиме в одному клубі з аргентинським форвардом Ліонелем Мессі, якого "Інтер" Маямі підписав на початку цього літа. Раніше вони разом виступали за каталонський гранд.

Зазначимо, що кольори "Інтера" Маямі також захищає український захисник Сергій Кривцов.

Нагадаємо, Бускетс перебував у системі "Барселони" від 2005 року. За цей час він 8 разів ставав чемпіоном Іспанії, по 7 разів – володарем Кубка і Суперкубка країни. Крім того, Серхіо тричі виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА.

Загалом Бускетс виступав за першу команду "блаугранас" упродовж 15 років, провів 718 матчів, забив 19 голів і віддав 45 результативних передач.

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